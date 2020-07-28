Яя Туре может вернуться во Францию

По информации источника, представитель 37-летнего ивуарийца ведет переговоры сразу с несколькими клубами. В частности, речь идет о «Бресте», завершившем прошлый сезон на 14-м месте лиги 1.

Последним клубом в карьере полузащитника был китайский «Циндао Хайню», за который он провел 14 матчей, забил два гола и отдал три ассиста. В послужном списке ивуарийца выступления за такие клубы, как «Барселона», «Манчестер Сити» и «Монако».

Туре является трехкратным чемпионом Англии, дважды брал чемпионат Испании. Также на его счету победа в Лиги чемпионов сезона 2008/2009 в составе каталонского клуба.