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28 июля 09:40
автор: Владислав Корегин

Яя Туре может вернуться во Францию

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, представитель 37-летнего ивуарийца ведет переговоры сразу с несколькими клубами. В частности, речь идет о «Бресте», завершившем прошлый сезон на 14-м месте лиги 1.

Последним клубом в карьере полузащитника был китайский «Циндао Хайню», за который он провел 14 матчей, забил два гола и отдал три ассиста. В послужном списке ивуарийца выступления за такие клубы, как «Барселона», «Манчестер Сити» и «Монако».

Туре является трехкратным чемпионом Англии, дважды брал чемпионат Испании. Также на его счету победа в Лиги чемпионов сезона 2008/2009 в составе каталонского клуба.

источник: RMC Sport
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