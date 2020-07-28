Игорь Осинькин: Возможности «Крыльев Советов» и «Чертаново» несопоставимы

– Я очень благодарен «Чертаново» за возможность реализовать себя, был большой прогресс и у ребят, и у команды. Но сейчас у меня новый вызов. Возможности клубов несопоставимы. Тем более я возвращаюсь в родной регион, где провел 8 лет, был в этот период на всех матчах «Крыльев». Сейчас поставлена новая интересная задача, которую мы должны решить, – цитирует Осинькина телеканал «Матч ТВ».

55-летний специалист возглавлял «Чертаново» с 2016 года. В минувшем сезоне коллектив занял третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 54 очка.

Ранее Осинькин тренировал «Кубань», «Автодор», а также команды Самарской области – «Тольятти» и «Академию».

«Крылья Советов» завершили прошлый сезон РПЛ на 15-й строчке и вылетел в ФНЛ.