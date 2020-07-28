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28 июля 13:33
автор: Владислав Корегин

«Кристал Пэлас» готов продать Заа, «Эвертон» и «Арсенал» интересуются игроком

Вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

По информации The Mirror, в услугах 27-летнего ивуарийца заинтересованы «Арсенал» и «Эвертон».

Отметим, что в прошлом году ливерпульский клуб дважды пытался приобрести игрока, но «орлы» ответили отказом. В этот раз руководство команды готово продать своего лидера в случае поступления достойного предложения.

В минувшем сезоне Заа забил четыре гола и сделал пять результативных передач в 38 матчах. Его контракт с «Пэлас» рассчитан до лета 2023 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 44 миллиона евро.

источник: The Mirror
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