Халк рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе

- Я не буду продлевать соглашение с «Шанхаем», но у меня много предложений от клубов Бразилии и даже Европы - это Турция, Португалия, Англия, Испания, Италия, Германия... И у меня также есть предложение из Китая. Каждый день поступают новые. У меня очень сильное имя на рынке. Клубы следят за мной, а я продолжаю поддерживаю физическую форму, это очень помогает. Но я оставляю это в руках моих представителей, пока я сосредоточен только на своей работе здесь, - цитирует Халка портал Lance.

Напомним, что Халк перешел в «Шанхай СИПГ» из «Зенита» в 2016 году. За это время он провел 126 матчей за китайскую команду, записав на свой счет 69 голов и 53 результативные передачи.

Отметим, что действующий контракт Халка с «Шанхай СИПГ» рассчитан до 31 декабря 2020 года.