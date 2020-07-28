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28 июля 20:32

Халк рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе

Бразильский нападающий рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе.

- Я не буду продлевать соглашение с «Шанхаем», но у меня много предложений от клубов Бразилии и даже Европы - это Турция, Португалия, Англия, Испания, Италия, Германия... И у меня также есть предложение из Китая. Каждый день поступают новые. У меня очень сильное имя на рынке. Клубы следят за мной, а я продолжаю поддерживаю физическую форму, это очень помогает. Но я оставляю это в руках моих представителей, пока я сосредоточен только на своей работе здесь, - цитирует Халка портал Lance.

Напомним, что Халк перешел в «Шанхай СИПГ» из «Зенита» в 2016 году. За это время он провел 126 матчей за китайскую команду, записав на свой счет 69 голов и 53 результативные передачи.

Отметим, что действующий контракт Халка с «Шанхай СИПГ» рассчитан до 31 декабря 2020 года.

источник: Lance
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