Леонид Слуцкий: Деспотович - это классный форвард, который полностью адаптирован к нашему чемпионату

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему казанский клуб решил подписать бывшего форварда «Оренбурга» Джордже Деспотовича.

«Это классный форвард. У нас были варианты из дальнего зарубежья, футболисты, которые не имели опыта игры в РПЛ. Но мы подумали, что если есть возможность подписать такого качественного нападающего, который уже все показал внутри РПЛ, полностью адаптирован к нашему чемпионату, то, конечно, это будет приоритетный вариант», - цитирует тренера пресс-служба «Рубина».

Команда в сборе! Первая тренировка Деспотовича, а также интервью Леонида Слуцкого – в сюжете Rubin TV 🎥



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Напомним, 28-летний Деспотович перешел в «Рубин» в качестве свободного агента и подписал контракт до июня 2023 года.