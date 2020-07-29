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29 июля 08:46
автор: Юрий Нечаев

Леонид Слуцкий: Деспотович - это классный форвард, который полностью адаптирован к нашему чемпионату

«Рубин» приступил к подготовке к новому сезону.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему казанский клуб решил подписать бывшего форварда «Оренбурга» Джордже Деспотовича.

«Это классный форвард. У нас были варианты из дальнего зарубежья, футболисты, которые не имели опыта игры в РПЛ. Но мы подумали, что если есть возможность подписать такого качественного нападающего, который уже все показал внутри РПЛ, полностью адаптирован к нашему чемпионату, то, конечно, это будет приоритетный вариант», - цитирует тренера пресс-служба «Рубина».

Напомним, 28-летний Деспотович перешел в «Рубин» в качестве свободного агента и подписал контракт до июня 2023 года.

Последним клубом форварда был «Оренбург», за который он провел 47 матчей, забил 14 голов и сделал три результативные передачи.

В минувшем сезоне РПЛ «Рубин» занял 10-е место, набрав 35 очков.

Чемпионат России 2020/21 казанский клуб начнет домашним матчем против «Локомотива».

источник: ФК «Рубин»
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