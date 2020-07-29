Глушаков хочет зарабатывать в «Спартаке» 1,5 млн. евро в год

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков продолжает переговоры со «Спартаком» о возвращении в стан красно-белых.

По информации телеграм-канала Mash, футболист запросил у столичного клуба зарплату в 1,5 миллиона евро в год.

Источник отмечает, что Глушаков хочет вернуться в Москву, так как в столице проживает его девушка, полузащитница ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко.

Ранее СМИ сообщали, что футболист предложил свои услуги не только «Спартаку», но и «Динамо».

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 173 проведенных матчах он забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.