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29 июля 10:28
автор: Юрий Нечаев

Глушаков хочет зарабатывать в «Спартаке» 1,5 млн. евро в год

Полузащитник хочет продолжить карьеру в московском клубе.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков продолжает переговоры со «Спартаком» о возвращении в стан красно-белых.

По информации телеграм-канала Mash, футболист запросил у столичного клуба зарплату в 1,5 миллиона евро в год.

Источник отмечает, что Глушаков хочет вернуться в Москву, так как в столице проживает его девушка, полузащитница ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко.

Ранее СМИ сообщали, что футболист предложил свои услуги не только «Спартаку», но и «Динамо».

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 173 проведенных матчах он забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.

В 2017 году вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат России, а в 2019-м перешел в «Ахмат».

Контракт 33-летнего полузащитника с клубом из Грозного истекает 31 июля 2020 года.

источник: Телеграм-канал Mash
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