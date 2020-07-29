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29 июля 12:32
автор: Виктор Шарафудинов

«Спартак» предлагает «Црвене Звезде» 3 миллиона евро за Дегенека

Переговоры по поводу трансфера защитника сборной Австралии продолжаются.

Сербское издание B92.net сообщает, что белградская «Црвена Звезда» и московский «Спартак» продолжают переговоры о переходе 26-летнего защитника сборной Австралии Милоша Дегенека.

Источник утверждает, что российский клуб предложил три миллиона евро, но сербы хотят заработать «немного больше», а также хотят в будущем получить определенный процент от следующего трансфера Дегенека.

Милош вернулся в «Црвену Звезду» летом прошлого года из аравийского «Аль-Хиляля» за 1,5 млн евро. В сезоне-2019/20 он сыграл за белградскую команду 37 матчей во всех турнирах, забив три мяча и сделав одну результативную передачу.

В активе Дегенека 27 матчей и один гол в составе сборной Австралии.

источник: B92
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