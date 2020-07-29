ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 июля 12:47
автор: Юрий Нечаев

«Спартак» опроверг информацию о том, что Глушаков требует зарплату в 1,5 млн. евро в год

31 июля истекает контракт футболиста с «Ахматом».

В «Спартаке» опровергли информацию о том, что полузащитник Денис Глушаков потребовал от клуба зарплату в 1,5 миллиона евро в год, сообщает «РБК-Спорт».

«Идут обычные предварительные переговоры. Ни о каких деньгах никто пока не говорил. Это дикая сумма», сообщил собеседник в «Спартаке».

В пресс-службе красно-белых также подтвердили, что информация о требованиях футболиста «не соответствует действительности».

Напомним, ранее сегодня телеграм-канала Mash сообщил, что Глушаков запросил у столичного клуба зарплату в 1,5 миллиона евро в год.

Источник отметил, что футболист хочет вернуться в Москву, так как в столице проживает его девушка, полузащитник женской команды ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 173 проведенных матчах он забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.

В 2017 году вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат России, а в 2019-м перешел в «Ахмат».

источник: РБК
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Деян Ловрен перешёл из «Ливерпуля» в «Зенит»Рамос зовет Конора на тренировку «Реала»Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран«Богиня!»: известная певица показала нескромное фотоКак Instagram продвигает обнаженные фотоБез судейских ошибок: справедливая таблица РПЛ-2019/2020
Шатов близок к переходу в «Рубин»
В ближайшее время игрок должен присоединиться к новой команде.
29.07.2020 13:19
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Все футболисты «Сочи» сдали отрицательные тесты на коронавирус
Команда приступила к подготовке к новому сезону.
29.07.2020 13:09
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Спартак» опроверг информацию о том, что Глушаков требует зарплату в 1,5 млн. евро в год
31 июля истекает контракт футболиста с «Ахматом».
29.07.2020 12:47
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Спартак» предлагает «Црвене Звезде» 3 миллиона евро за Дегенека
Переговоры по поводу трансфера защитника сборной Австралии продолжаются.
29.07.2020 12:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Зенит» официально объявил об уходе Ивановича
СМИ сообщали, что футболист может вернуться в Англию.
29.07.2020 12:19
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Родригес отказался переходить в «Локомотив» в рамках сделки по Миранчуку
Во второй части сезона швейцарец играл за ПСВ на правах аренды.
29.07.2020 12:17
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Урал» ответил Евсееву, поместив его на афишу матча с «Уфой» в образе героя фильма «Выживший»
Вчера РПЛ обнародовала календарь на следующий сезон.
29.07.2020 11:56
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Игорь Смольников: «Зенит» стал для меня настоящей семьей, а Петербург — домом
Защитник провел за клуб 200 матчей.
29.07.2020 11:20
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Смольников покидает «Зенит»
Защитник провел за клуб 200 матчей.
29.07.2020 11:14
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Ростов» приступил к подготовке к новому сезону
Ростовчане начнут чемпионат гостевым матчем с «Тамбовом».
29.07.2020 10:50
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика