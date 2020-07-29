«Спартак» опроверг информацию о том, что Глушаков требует зарплату в 1,5 млн. евро в год

В «Спартаке» опровергли информацию о том, что полузащитник Денис Глушаков потребовал от клуба зарплату в 1,5 миллиона евро в год, сообщает «РБК-Спорт».

«Идут обычные предварительные переговоры. Ни о каких деньгах никто пока не говорил. Это дикая сумма», – сообщил собеседник в «Спартаке».

В пресс-службе красно-белых также подтвердили, что информация о требованиях футболиста «не соответствует действительности».

Напомним, ранее сегодня телеграм-канала Mash сообщил, что Глушаков запросил у столичного клуба зарплату в 1,5 миллиона евро в год.

Источник отметил, что футболист хочет вернуться в Москву, так как в столице проживает его девушка, полузащитник женской команды ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко.