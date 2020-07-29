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29 июля 15:35
автор: Виктор Шарафудинов

Игорь Осинькин: Предложение от «Крыльев» получил 25 июля. 26-го вечером уже был на базе

Бывший тренер «Чертаново» рассказал о переходе в самарский клуб.

Игорь Осинькин, под чьим руководством «Крылья Советов» будут в следующем сезоне выступать в ФНЛ, рассказал об обстоятельствах своего назначения.

«Предложение получил 25 июля, – сообщил Осинькин в интервью для пресс-службы «Крыльев». – В течение нескольких часов вопросы с «Чертаново» были решены. Сразу бросить команду не мог. 26-го числа у ребят была игра. Доработали тот этап, забрал трудовую книжку и вечером воскресенья был уже на базе «Кратово». С этого момента работа не прекращается – собрания, встречи, беседы непрерывным потоком. Но это работа хорошая, интересная, и, уверен, мы с ней справимся. Есть хороший материал, хорошие футболисты, «Крылья» должны играть так, чтобы радовать всех.

Сейчас будет идти комплектование команды – сложный многофакторный процесс. Сказать, что через три дня все будет хорошо, к сожалению, невозможно. В первую очередь – другой лимит на легионеров. Нужно решить юридические вопросы, есть контрактные обязательства, есть видение руководства, мое мнение. В целом мы обозначили руководству тех игроков, которых мы бы хотели и могли сохранить, понимая реалии ФНЛ. День за днем потихоньку будем приближать ситуацию, в которой будем знать – остались только те футболисты, которые хотят играть, хотят развиваться и побеждать в ФНЛ.

Когда мне сказали, что есть возможность сохранить в команде Александра Гацкана, я с удовольствием сказал «да», также есть опытные Дмитрий Комбаров и Максим Канунников, который, к сожалению, пока продолжает восстанавливаться. Есть еще достаточно игроков, которые уже много повидали, в том числе, знают, как выходить из ФНЛ в РПЛ. Также уже привлечена к работе с командой довольно большая группа игроков из «Чертаново», среди которых есть интересные ребята.

И первая, и вторая, и третья задача – это вернуться в Премьер-лигу. Надеюсь, у «Крыльев» появятся игра и узнаваемое лицо. Нужно омолаживать команду, нужно опираться на местных воспитанников».

По итогам сезона-2019/20 «Крылья Советов» заняли 15-е место и вылетели в ФНЛ. Новый главный тренер самарцев Осинькин работал в «Чертаново» с 2016 года.

2 августа «Крылья» начнут новый сезон домашним матчем против калининградской «Балтики».

источник: ФК «Крылья Советов»
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