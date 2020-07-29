Агент Абрамов: Ни Азмун, ни Дзюба не уйдут из «Зенита»

Футбольный агент Владимир Абрамов оценил вероятность расставания с «Зенитом» двух лучших нападающих команды Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

«Сейчас из «Зенита» уходить никто не хочет за исключением тех, кто сидит на лавке, – заявил Абрамов в интервью RT. – Если вы думаете, что Сердар Азмун, Артем Дзюба или кто-то другой рванет в Европу, то ошибаетесь. Денег на данный момент ни у кого нет, не только в России. Не предвкушаю ничего хорошего на трансферном рынке. Мало того, думаю, стоит немного подождать и можно будет купить много интересных исполнителей по относительно бросовым ценам».

В минувшем сезоне «Зенит» оформил свой второй в истории «золотой дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок России.