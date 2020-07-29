Источник: Трансфер Лисаковича из солигорского «Шахтера» обойдется «Локомотиву» в 1,1 млн евро

Переход Виталия Лисковича из солигорского «Шахтера» обойдется московскому «Локомотиву» в 1,1 миллиона евро.

Об этом сообщает телеграм-канал «Футбольный биги».

22-летний нападающий провел пять матчей в составе сборной Белоруссии, а также отметился девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17 матчах белорусского чемпионата.

В прошлом воспитанник «Шахтера» Лисакович выступал на правах аренды за вторую команду загребского «Динамо» и два других хорватских клуба «Рудеш» и «Вараждин».