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29 июля 17:44
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: Трансфер Лисаковича из солигорского «Шахтера» обойдется «Локомотиву» в 1,1 млн евро

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий забил девять мячей в 17 матчах белорусской высшей лиги.

Переход Виталия Лисковича из солигорского «Шахтера» обойдется московскому «Локомотиву» в 1,1 миллиона евро.

Об этом сообщает телеграм-канал «Футбольный биги».

22-летний нападающий провел пять матчей в составе сборной Белоруссии, а также отметился девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17 матчах белорусского чемпионата.

В прошлом воспитанник «Шахтера» Лисакович выступал на правах аренды за вторую команду загребского «Динамо» и два других хорватских клуба «Рудеш» и «Вараждин».

источник: Телеграм-канал «Футбольный биги»
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Источник: Трансфер Лисаковича из солигорского «Шахтера» обойдется «Локомотиву» в 1,1 млн евро
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