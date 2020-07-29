Санчо хочет перейти в «Ливерпуль» вместо «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на журнал Kicker, 20-летний вингер хочет присоединиться к «мерсисайдцам» из-за высокой вероятности выиграть титул премьер-лиги с командой Юргена Клоппа. При этом, несмотря на повышенный интерес к Сачно, «Манчестер Юнайтед» до сих пор не сделал официального предложения по покупке форварда.

Также отмечается, что «манкунианцы», учитывая финансовый кризис, связанный с пандемией коронавируса, вряд ли смогут выплатить запрашиваемую дортмундским клубом сумму в 120 миллионов евро.

Одновременно с этим, по информации издания, «Боруссия» хочет заключить сделку по нападающему сборной Англии к 10 августа, когда команда отправится на предсезонный сбор в Швейцарии.

Добавим, что в завершившемся сезоне Санчо провел 44 встречи за «Боруссию» во всех турнирах, записав на свой счет 20 забитых мячей и 20 голевых передач, а портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 117 миллионов евро.