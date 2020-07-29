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«Лацио» победил «Брешию», Иммобиле забил 35-й гол в чемпионате
29 июля 22:30
автор: Антон Липкин
автор фото: Авторы голов в ворота «Брешии»: Чиро Иммобиле (слева) и Хоакин Корреа (справа)

«Лацио» победил «Брешию», Иммобиле забил 35-й гол в чемпионате

Бело-голубые догнали «Аталанту» и отстают на одно очко от «Интера».

«Лацио» нанес поражение «Брешии» (2:0) в матче 37-го тура серии A на «Стадио Олимпико» в Риме.

На 17-й минуте счет открыл аргентинец Хоакин Корреа, а второй гол в ворота гостей забил лучший бомбардир чемпионата Чиро Иммобиле. Теперь у 30-летнего итальянца 35 голов в 35 матчах.

«Лацио» набрал 78 очков и сравнялся с занимающей третье место «Аталантой», которая накануне победила «Парму» (2:1). Обе команды отстают на одно очко от «Интера». В заключительном туре бело-голубые отправятся в гости к «Наполи», а «Аталанта» и «Интер» сыграют друг с другом в Бергамо.

В других матчах «Сассуоло» разгромило «Дженоа» (5:0), а «Верона» – СПАЛ (3:0).

Серия A
37-й тур

«Лацио» – «Брешия» – 2:0 (1:0)
Гол: Корреа, 17. Иммобиле, 83.

«Сассуоло» – «Дженоа» – 5:0 (2:0)
Голы: Траоре, 26. Берарди, 40. Капуто, 66, 77. Распадори, 74.

«Верона» – СПАЛ – 3:0 (2:0)
Голы: Ди Кармине, 7, 11. Фараони, 47.

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