«Лацио» победил «Брешию», Иммобиле забил 35-й гол в чемпионате

«Лацио» нанес поражение «Брешии» (2:0) в матче 37-го тура серии A на «Стадио Олимпико» в Риме.

На 17-й минуте счет открыл аргентинец Хоакин Корреа, а второй гол в ворота гостей забил лучший бомбардир чемпионата Чиро Иммобиле. Теперь у 30-летнего итальянца 35 голов в 35 матчах.

«Лацио» набрал 78 очков и сравнялся с занимающей третье место «Аталантой», которая накануне победила «Парму» (2:1). Обе команды отстают на одно очко от «Интера». В заключительном туре бело-голубые отправятся в гости к «Наполи», а «Аталанта» и «Интер» сыграют друг с другом в Бергамо.

В других матчах «Сассуоло» разгромило «Дженоа» (5:0), а «Верона» – СПАЛ (3:0).

Серия A

37-й тур