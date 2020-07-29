Анатолий Бышовец: Усилить «Зенит» мог бы игрок уровня де Брюйне

- Действительно усилить «Зенит» мог бы игрок уровня Кевина де Брюйне. Может быть, денег у «Зенита» хватило бы, но, думаю, де Брюйне не поедет играть в команду, которая не борется за победу в Лиге чемпионов. «Зениту» нужен игрок, который бы осмысленно преодолевал пространство с мячом, без мяча. Наличие такого игрока является ключевым, - цитирует Бышовца «РИА Новости».

Отметим, что бельгийский атакующий полузащитник выступает за «Манчестер Сити», а трансферная стоимость 29-летнего хавбека оценивается в 120 миллионов евро.

Ранее Бышовец рассказал, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбу можно признать лучшим игроком чемпионата по итогам сезона в РПЛ.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом российской премьер-лиги по итогам сезона-2019/20 и завоевал право выступить на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.