«Брентфорд» дома обыграл «Суонси» и вышел в финал плей-офф за место в АПЛ

Встреча прошла на стадионе «Гриффин Парк» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Олли Уоткинс (11-я минута), Эмилиано Маркондес (15) и Брайан Мбемо (46). У гостей точным ударом отличился Риан Брюстер (78).

Напомним, что первая встреча завершилась победой «Суонси» со счетом 1:0.

Таким образом, «Брентфорд» пробился в финал плей-офф, где встретится с победителем пары «Фулхэм» - «Кардифф».

Добавим, что ранее право выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии получили «Лидс» и «Вест Бромвич».

Чемпионшип

Плей-офф

½ финала

Ответный матч