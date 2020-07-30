Подпалый будет работать главным тренером «Арсенала» в следующем сезоне

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что в сезоне-2020/21 тульской командой будет руководить тренерский штаб во главе с 56-летним Сергеем Подпалым.

Официальный сайт «оружейников» сообщает, что заявление было сделано во время встречи футболистов и тренеров «Арсенала» с заместителем губернатора Тульской области Сергеем Егоровым.

«Спасибо руководству клуба и региона за оказанное доверие, – сказал в ответ Подпалый. – Это непростой вызов, но мы постараемся решить задачи, поставленные перед нами. Каждый из нас понимает, что нам создают все условия, у нас нет поводов, чтобы не показывать достойный результат. Идет подготовка к новому сезону, в целом все проходит нормально. Единственное, у ребят не было достаточно времени, чтобы передохнуть после непростого сезона. Но ничего страшного, будет зима, и еще успеем отдохнуть. Мы работаем по намеченному плану, уверен, все реализуем и в хороших кондициях войдем в новый сезон».

Подпалый руководит командой с тех пор, как 1 июля Игорь Черевченко подал в отставку с поста главного тренера.

В пяти последних турах «Арсенал» одержал три победы, потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью, завершив чемпионат на восьмом месте.