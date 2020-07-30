Илья Геркус: Кокорин в «Спартаке». Крайне рискованный трансфер все-таки случился

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил о том, что Александр Кокорин все-таки перешел в московский «Спартак».

«Все, Кокорин в «Спартаке». Крайне рискованный трансфер все-таки случился», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Кокорин, права на которого до конца июля принадлежат «Зениту», вторую часть сезона завершившегося чемпионата РПЛ провел в аренде в «Сочи». В десяти матчах за сочинскую команду нападающий забил семь голов и три раза ассистировал партнерам.

После завершения контракта с петербургским клубом Александр станет свободным агентом.