Защитник «Борнмута» Келли – в списке кандидатов на замену Ловрена в «Ливерпуле»

По информации The Daily Express, руководство «мерсисайдцев» видит в 21-летнем англичанине возможную замену Деяну Ловрену, который перешел на этой неделе в «Зенит».

Напомним, что «Ливерпуль» уже пытался приобрести футболиста прошлым летом, однако проиграл конкуренцию «вишням» в борьбе за юного таланта.

Келли выступает за «Борнмут» с июле 2019 года, перейдя из «Бристоль Сити» за 14,8 миллионов евро. В минувшем сезоне он отыграл девять матчей, но результативными действиями не отметился.

Ранее отмечалось, что на замену Ловрена рассматривается защитник «Шальке» Озан Кабак.