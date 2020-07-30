Араторе вернулся в «Урал»

Весь прошлый сезоне 29-летний швейцарец выступал на правах аренды за «Лугано» – он принял участие в 30 матчах, забил пять голов и отдал два результативных паса.

Напомним, что Араторе перешел в «Урал» в августе 2018 года из «Санкт-Галлена» за 650 тысяч евро. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2021-го. В составе екатеринбуржцев он провел 24 встречи, отметившись пятью ассистами.