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30 июля 16:11
автор: Артур Гичунцев

Чалов, Сулейманов и Максименко поспорят за звание лучшего молодого игрока РПЛ

В минувшем сезоне чемпионом страны стал питерский «Зенит».

Стал известен список номинантов на звание лучшего молодого игрока чемпионата России по итогам сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

За трофей поспорят: Федор Чалов, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Игорь Дивеев (все – ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Даниил Уткин (все – «Краснодар»), Даниил Лесовой («Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), Хвича Кварацхелия («Рубин») и Остон Урунов («Уфа»).

Обладатель награды станет известен по итогам голосования, которое проведут среди футболистов и тренеров. Его итоги опубликуют в субботу, 1 августа.

Опубликованы номинанты на звание лучшего футболиста РПЛ в минувшем сезоне

источник: РПЛ
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