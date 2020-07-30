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30 июля 18:11
автор: Владислав Корегин

Сергей Балахнин: «Ростову» ни в коем случае нельзя жертвовать Лигой Европы

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил перспективы ростовского клуба в еврокубках.

– Конечно, это хорошо, что команда сыграет в еврокубке. Но здесь уже идет вопрос об усилении состава высококвалифицированными футболистами, на которых может и не быть финансов. Жертвовать Лигой Европы ни в коем случае нельзя, для футболистов это будет важный турнир, где есть отличный шанс показать себя другим клубам, – цитирует Балахнина «РИА Новости».

Напомним, что минувший сезон РПЛ «Ростов» завершил на пятой строчке, набрав 45 очков. Таким образом, подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Российский клуб узнает своего соперника 1 сентября, когда состоится жеребьевка этой стадии турнира.

источник: «РИА Новости»
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