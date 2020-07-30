Полузащитник «Шахтера» Тете: Мы постараемся провести достойный поединок с «Вольфсбургом»

– Нам предстоит очень сложная игра. «Вольфсбург» также очень силен и компетентен. Первый матч в Германии дался нам очень непросто. В любом случае, мы подготовлены и постараемся провести достойный поединок.

Мы хотим играть против сильных команд. Еврокубковые матчи – это всегда что-то другое, что-то особенное, и мы всегда их ждем, – цитирует полузащитника пресс-служба «горняков».

Напомним, что первая игра между «Шахтером» и «Вольфсбургом» прошла в Германии и завершилась победой украинской команды со счетом 2:1. Голами отметились нападающий Жуниор Мораес (17-я минута) и полузащитник Маркос Антонио (73). Соперник ответил забитым мячом защитника Джона Брукса (48).

Ответная встреча между командами состоится 19 августа.