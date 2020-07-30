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30 июля 20:18
автор: Владислав Корегин

Заа желает покинуть «Кристал Пэлас» этим летом

Вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, 27-летний ивуариец рассчитывает перейти в клуб, способные бороться за самые высокие задачи. В свою очередь руководство «орлов» готово отпустить своего лидера, если поступит достойное предложение.

Ранее стало известно, что в услугах игрока заинтересованы «Арсенал» и «Эвертон».

В минувшем сезоне Заа забил четыре гола и сделал пять результативных передач в 38 матчах. Его контракт с «Пэлас» рассчитан до лета 2023 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 44 миллиона евро.

источник: The Telegraph
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