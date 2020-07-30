«Вулверхэмптон» нашел замену Хименесу в «Браге»

По информации RTP, руководство «волков» готово отпустить 29-летнего мексиканца в «Манчестер Юнайтед» и на его место приобрести форварда «Браги» Паулиньо.

Отмечается, что сделка с 27-летним португальцем практически оформлена – сумма трансфера составит 27 миллионов фунтов.

Хименес выступает за «Вулверхэмптон» с лета 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 26 голов и 10 ассистов в 53 матчах.

Что касается Паулиньо, то нападающий находится в расположении «Браги» с июле 2017 года. В прошлом сезоне он отметился 25 забитыми мячами и девятью результативными передачами.