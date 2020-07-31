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Роман Павлюченко: Кокорин - 100% усиление для «Спартака». Он будет биться за красно-белых
31 июля 00:03
автор: Юрий Нечаев

Роман Павлюченко: Кокорин - 100% усиление для «Спартака». Он будет биться за красно-белых

Соглашение форварда с «Зенитом» истекает 31 июля.

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о возможном переходе Александра Кокорина в московский клуб.

«На мой взгляд, Кокорин - это 100% усиление для «Спартака». Он тот футболист, который может сыграть в одно касание, отдать, отыграться, быть на подыгрыше и быть наконечником в атаке. Он креативный футболист, который может забивать много и отдавать передачи.

Саша будет биться за «Спартак». Я склонен думать, что он заиграет и будет забивать много», — цитирует Павлюченко Sport24.ru.

Напомним, соглашение 29-летнего футболиста с «Зенитом» истекает в конце июля 2020 года.

С февраля 2020 года Кокорин на правах аренды играл за «Сочи». В 10 проведенных матчах он забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Сегодня ряд СМИ сообщили, что нападающий уже подписал контракт со «Спартаком».

источник: Sport24.ru
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