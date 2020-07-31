Канчельскис: Очень перспективная связка Кокорин – Соболев. Чем-то напоминает пару Дзюба – Азмун

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что форвард Александр Кокорин принесет пользу «Спартаку».

По его словам, он составит хороший дуэт с нападающим москвичей Александром Соболевым.

«Очень перспективная связка Кокорин – Соболев. Они чем-то напоминают пару Дзюба – Азмун. Маленький и быстрый форвард, а также нападающий, способный сыграть в подыгрыше, побороться на втором этаже.

Так что если Тедеско будет грамотно использовать футболистов, это может принести большие дивиденды красно-белым», – цитирует Канчельскиса газета «Известия».

30 июля у Кокорина истек контракт с «Зенитом». Таким образом, он станет футболистом «Спартака» на бесплатной основе.