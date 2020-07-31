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31 июля 13:13
автор: Владислав Корегин

ЦСКА 2 августа проведет товарищеский матч с «Ротором»

В связи с эпидемиологической обстановкой игра пройдет в закрытом режиме без допуска болельщиков на базу.

Пресс-служба ЦСКА анонсировала проведение товарищеского матча против новичка РПЛ «Ротора».

Матч состоится на базе московского клуба в Ватутинках за закрытыми дверями. Начало встречи в 12:00 по московскому времени. Клубный телеканал армейцев проведет прямую трансляцию встречи.

Напомним, что в первом туре нового сезона Российской Премьер-лиги ЦСКА сыграет 8 августа с «Химками», а волгоградский клуб спустя три дня встретится с «Зенитом».

источник: ПФК ЦСКА
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