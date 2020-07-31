Альварес покинул «Арсенал»

Отмечается, что контракт 27-летнего испанца с российской командой истек. Таким образом, он станет свободным агентом.
Альварес перешел в «Арсенал» 20 июля 2017 года. В общей сложности он провел за тульский клуб 77 матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста. Ранее игрок выступал за «Эспаньол».
В минувшем сезоне подопечные Сергея Подпалого завершили чемпионат России на восьмом месте, набрав 38 очков.
👏🏻🤝Виктор Альварес покидает «Арсенал»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) July 31, 2020
27-летний легионер провел в тульской команде три сезона.
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