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31 июля 14:02
автор: Владислав Корегин

Альварес покинул «Арсенал»

Левый защитник Виктор Альварес больше не является игроком тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт 27-летнего испанца с российской командой истек. Таким образом, он станет свободным агентом.

Альварес перешел в «Арсенал» 20 июля 2017 года. В общей сложности он провел за тульский клуб 77 матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста. Ранее игрок выступал за «Эспаньол».

В минувшем сезоне подопечные Сергея Подпалого завершили чемпионат России на восьмом месте, набрав 38 очков.

источник: ФК «Арсенал» (Тула)
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