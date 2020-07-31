Семь игроков «Чертаново» перешли в «Крылья Советов»

Как утверждает источник, к команде присоединились следующие игроки: вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков, Максим Витюгов, полузащитники Данила Пруцев, Роман Ежов, а также нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели.

Обновленный состав «Крыльев» провел первую тренировку в Самареhttps://t.co/lK1r3V25Oc — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 31, 2020

Отмечается, что новички самарцев будут внесены в заявку на сезон ФНЛ 2020/2021 и смогут выйти на матч первого тура с «Балтикой». Игра состоится в 2 августа на «Самара Арене» в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что новый главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ранее занимал аналогичную должность в «Чертаново».