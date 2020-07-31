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31 июля 18:53

Алекс Крал: Задача одна – выиграть чемпионат и увидеть «Спартак» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился ожиданиями от предстоящего сезона российской премьер-лиги.

- Каникулы были небольшими, поэтому физические кондиции не растеряли. Все находятся в хорошей форме и уже скоро начнется новый сезон, к которому мы подойдем в полной готовности.

Как провел отпуск? У нас всего неделя была, почти все время провел в Праге, в Словакию только слетал на день рождения к бабушке с дедушкой, проведал их. На самом деле очень рад, что провел время с семьей, потому что до этого не видел практически четыре месяца.

Ожидания от нового сезона? Задача одна – выиграть чемпионат и увидеть нашу команду в Лиге чемпионов на следующий сезон, - рассказал Крал в интервью пресс-службе красно-белых, видео которого опубликовано на канале московской команды в YouTube.

Добавим, что в первом туре нового сезона «Спартак» 9 августа на своем поле сыграет против «Сочи».

источник: ФК «Спартак»
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