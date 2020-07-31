«Химки»: Кандидатуры на пост нового главного тренера находятся в стадии обсуждения

- Клуб намерен расторгнуть контракт с главным тренером команды Сергеем Юраном. Кандидатуры на пост нового главного тренера находятся в стадии обсуждения, - цитирует ТАСС пресс-службу подмосковного клуба.

Ранее генеральный директор «Химок» Александр Зайцев рассказал, что в клубе не смогли договориться Юраном об условиях личного контракта, отметив, что после успехов в Кубке России специалист попросил довольно большого увеличения зарплаты.

Напомним, что по итогам досрочно завершенного первенства ФНЛ подмосковная команда заняла второе место и в следующем сезоне сыграет в РПЛ.

Добавим, что в первом туре нового сезона российской премьер-лиги «Химки» 8 августа на своем поле сыграют против ЦСКА.