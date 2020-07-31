Сергей Игнашевич: У «Торпедо» боеспособная команда, так что смотрю в будущее с оптимизмом

- Довольны составом и во всеоружии подходим к началу сезону. Будем стараться выигрывать в каждом матче. Я вижу, что сейчас команда не слабее той, что была в прошлом сезоне, а это значит, что мы сможем выступить хорошо.

Безусловно, мы не будем строить планов и прогнозов на месяц или половину первенства, а будем работать от матча к матчу, готовиться к каждому сопернику. Но, считаю, что у нас боеспособная команда, так что смотрю в будущее с оптимизмом, - цитирует Игнашевича пресс-служба московской команды.

Напомним, что по итогам досрочно завершенного первенства ФНЛ «Торпедо» заняло четвертую строчку в турнирной таблице, уступив занявшим второе место «Химкам» одно очко.

Добавим, что в первом туре первенства ФНЛ «Торпедо» 2 августа в гостях сыграет против «Шинника».