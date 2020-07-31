Ярослав Ракицкий: Люди, которые на нас кричат, проявляют свою слабость

- Скажу только одно: наша задача играть в футбол, других людей - говорить. Так что пусть они говорят все, что им хочется: кто кому помогает или не помогает и так далее. Результат есть результат. К нему «Зенит» и будет стремиться - всегда быть первым. Люди, которые на нас кричат, проявляют свою слабость, - приводит слова Ракицкого «Матч ТВ».

Напомним, что сразу после встречи Федун заявил, что «Спартак» в полуфинальном матче был ничуть не хуже дутого чемпиона.

Добавим, что позже Федун не довольный судейством в последних матчах красно-белых предложил организовать хештег «Cудите «Спартак» как «Зенит».