ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 августа 07:02
автор: Юрий Нечаев

Дзюба - о скандальном видео с Азмуном: Именно в тот момент это было ржачно

«Зенит» в завершившемся сезоне выиграл чемпионат и Кубок России.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал скандальное видео с Сердаром Азмуном из раздевалки команды.

«Это была просто дебильная мужская шутка. Азмун говорил, что у него в Иране просто посмеялись и все. Мы об этом говорили и пришли к выводу, что это не должно выходить. Это большая оплошность «Зенит-ТВ» и ребята очень извинялись. Если мы говорим про пример для детей, конечно, это некрасиво. Но, во-первых, мы не были голыми. Там же преподносят, что мы реально чуть ли не совокуплялись. Но в таких больших мужских компаниях чего только не бывает. Вот именно в тот момент это было ржачно», - цитирует футболиста «Фонтанка.ru».

Напомним, после гостевого матча против «Краснодара», в котором «Зенит» оформил чемпионство, в раздевалке команды Дзюба изобразил половой акт с Азмуном. Видео попало в Интернет и вызвало широкий общественный резонанс.

Добавим, что 30 июля клуб из «Санкт-Петербурга» объявил о продлении контракта с форвардом по системе «2+1».

В завершившемся сезоне Дзюба забил 17 голов и вместе с Азмуном стал лучшим снайпером РПЛ. Также нападающий стал лучшим ассистентом чемпионата с 13 голевыми передачами.

источник: «Фонтанка»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
С Байконура запустили "Протон-М" с двумя спутниками на бортуАмериканский Конгресс «поджарил» на слушаниях руководителей Amazon, Apple, Facebook и GoogleЧимаев бросил вызов МакгрегоруКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьмеХореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группуЗаболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
«Отличная работа всей команды». Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» в Кубке лиги
Нападающий пропустил игру из-за травмы.
01.08.2020 08:07
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Хеведес - о завершении карьеры: Я страдал от того, что не могу проводить больше времени с сыном
Футболист хочет проводить больше времени с семьей.
01.08.2020 07:42
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Дзюба - о скандальном видео с Азмуном: Именно в тот момент это было ржачно
«Зенит» в завершившемся сезоне выиграл чемпионат и Кубок России.
01.08.2020 07:02
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Дибала признан лучшим футболистом чемпионата Италии в июле
Аргентинец помог своему клубу стать чемпионом страны.
01.08.2020 06:42
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Неймар - о победе в Кубке Лиги: Это стало рутиной
«ПСЖ» выиграл трофей в девятый раз в истории.
01.08.2020 06:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Артем Дзюба: Вся Европа не любит Россию. В еврокубках любой сомнительный момент судят против нас
«Зенит» в завершившемся сезоне выиграл чемпионат и Кубок России.
01.08.2020 06:19
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Реймс» выступит в еврокубках спустя 57 лет
После поражения «Лиона» в финале Кубка французской лиги право сыграть в следующем розыгрыше Лиги Европы получил «Реймс».
01.08.2020 01:34
Футбол
Родригес может стать частью сделки по переходу Алексея Миранчука в «Милан»
Российский полузащитник занимает первое место в списке желаний тренера «Милана» Стефано Пиоли.
01.08.2020 01:19
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Лион» и в девятый раз стал обладателем Кубка французской лиги
Футболисты «ПСЖ» в серии пенальти обыграли «Лион» в финале Кубка французской лиги.
01.08.2020 01:02
Футбол
Хедира хочет получить 6 миллионов евро за расторжение контракта с «Ювентусом»
«Ювентус» ведет переговоры о расторжении контракта с полузащитником Сами Хедирой.
01.08.2020 00:38
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика