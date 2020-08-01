Дзюба - о скандальном видео с Азмуном: Именно в тот момент это было ржачно

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал скандальное видео с Сердаром Азмуном из раздевалки команды.

«Это была просто дебильная мужская шутка. Азмун говорил, что у него в Иране просто посмеялись и все. Мы об этом говорили и пришли к выводу, что это не должно выходить. Это большая оплошность «Зенит-ТВ» и ребята очень извинялись. Если мы говорим про пример для детей, конечно, это некрасиво. Но, во-первых, мы не были голыми. Там же преподносят, что мы реально чуть ли не совокуплялись. Но в таких больших мужских компаниях чего только не бывает. Вот именно в тот момент это было ржачно», - цитирует футболиста «Фонтанка.ru».

Напомним, после гостевого матча против «Краснодара», в котором «Зенит» оформил чемпионство, в раздевалке команды Дзюба изобразил половой акт с Азмуном. Видео попало в Интернет и вызвало широкий общественный резонанс.

Добавим, что 30 июля клуб из «Санкт-Петербурга» объявил о продлении контракта с форвардом по системе «2+1».

В завершившемся сезоне Дзюба забил 17 голов и вместе с Азмуном стал лучшим снайпером РПЛ. Также нападающий стал лучшим ассистентом чемпионата с 13 голевыми передачами.