Канте и Виллиан восстановились от травм и готовы помочь «Челси» в финале Кубка Англии

Полузащитники «Челси» Н’Голо Канте и Виллиан полностью здоровы и готовы помочь своей команде в финале Кубка Англии против «Арсенала».

Об этом сообщил главный тренер «аристократов» Фрэнк Лэмпард.

«Канте и Виллиан вместе с остальным составом. Мы оценим их форму и примем решение об их участии в матче», — цитирует Лэмпарда Daily Mail.

Финал кубка Англии «Арсенал» - «Челси» пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 19:30 мск.

Напомним, в завершившемся сезоне АПЛ «Челси» занял четвертое место и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. «Арсенал» завершил чемпионат лишь на восьмой позиции. Победа в Кубке Англии остается последним шансом для команды Микеля Артеты сыграть в еврокубках в следующем сезоне.