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01 августа 12:43
автор: Владислав Корегин

Александр Ляказетт: Победа в Кубке Англии может спасти сезон для «Арсенала»

В сезоне-2019/2020 на счету 29-летнего француза 12 голов и семь ассистов в 38 матчах.

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии с «Челси».

– Мы взволнованы, так как понимаем, что можем завершить текущий сезон трофеем – он будет много значить для нас и болельщиков. Мы не смогли достичь наших целей на этот сезон – в чемпионате Англии мы выступили плохо, а в Лиги Европы проиграли «Олимпиакосу». Поэтому, Кубок Англии мог бы спасти наш сезон, – цитирует Ляказетта Goal.com.

Напомним, что финальный матч Кубка Англии между «Арсеналом» и «Челси» состоится сегодня, 1 августа. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

источник: Goal.com
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