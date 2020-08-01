Александр Ляказетт: Победа в Кубке Англии может спасти сезон для «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии с «Челси».

– Мы взволнованы, так как понимаем, что можем завершить текущий сезон трофеем – он будет много значить для нас и болельщиков. Мы не смогли достичь наших целей на этот сезон – в чемпионате Англии мы выступили плохо, а в Лиги Европы проиграли «Олимпиакосу». Поэтому, Кубок Англии мог бы спасти наш сезон, – цитирует Ляказетта Goal.com.

Напомним, что финальный матч Кубка Англии между «Арсеналом» и «Челси» состоится сегодня, 1 августа. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.