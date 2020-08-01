Генеральный директор «Химок»: Мы не смогли договориться с Юраном об улучшении условий контракта

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев объяснил увольнение главного тренера команды, Сергея Юрана, тем, что стороны не смогли договориться об улучшении условий контракта.

Действующее соглашение было рассчитано до конца сезона-2022/23.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление, оказавшееся в распоряжении агентства.

«Решение расстаться с Юраном было принято после того, как мы не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта. Футбольный клуб «Химки» благодарен за работу, которую он проделал во главе команды. Я всегда с огромным уважением относился к Сергею Николаевичу как к футболисту и с таким же уважением отношусь как к тренеру и человеку, но для того, чтобы продолжать сотрудничество нужно согласие обеих сторон. Увы, добиться этого согласия нам не удалось. Желаю ему удачи в его дальнейшей карьере», - отметил Зайцев.

Напомним, сегодня «Химки» официально объявили о том, что Юран покидает команду.