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01 августа 12:45
автор: Юрий Нечаев

Генеральный директор «Химок»: Мы не смогли договориться с Юраном об улучшении условий контракта

Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу.

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев объяснил увольнение главного тренера команды, Сергея Юрана, тем, что стороны не смогли договориться об улучшении условий контракта.

Действующее соглашение было рассчитано до конца сезона-2022/23.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление, оказавшееся в распоряжении агентства.

«Решение расстаться с Юраном было принято после того, как мы не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта. Футбольный клуб «Химки» благодарен за работу, которую он проделал во главе команды. Я всегда с огромным уважением относился к Сергею Николаевичу как к футболисту и с таким же уважением отношусь как к тренеру и человеку, но для того, чтобы продолжать сотрудничество нужно согласие обеих сторон. Увы, добиться этого согласия нам не удалось. Желаю ему удачи в его дальнейшей карьере», - отметил Зайцев.

Напомним, сегодня «Химки» официально объявили о том, что Юран покидает команду.

В минувшем сезоне подмосковный клуб под руководством специалиста пробился в РПЛ, заняв второе место в первенстве ФНЛ, а также дошел до финала Кубка страны, где проиграл «Зениту» (0:1).

Ранее сегодня игроки «Химок» написали губернатору московской области Андрею Воробьеву коллективное письмо в поддержку Юрана. Футболисты просят оставить специалиста на посту главного тренера команды.

источник: ТАСС
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