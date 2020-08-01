Сергей Юран: Я готов выполнять контракт, который у меня есть

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что просил у клуба увеличения зарплаты, но готов работать и на старых условиях.

«У меня есть действующий контракт. После финала Кубка России я пришел, сказал, что зарплата соответствует первой лиге. Спросил, возможно ли ее увеличить. Пообсуждали, нашли серединку. Пожали руки с министром спорта области Романом Терюшковым.

Около семи вечера он позвонил мне и сказал, что плохие новости – контракт не согласовали. Я ответил, что хорошо, значит, продолжу работать на тех условиях, что были изначально. Я готов выполнять контракт, который у меня есть», - цитирует Юрана «РИА Новости».

Напомним, сегодня «Химки» официально объявили о том, что тренер покидает команду. Генеральный директор клуба Александр Зайцев объяснил данное решение тем, что стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта.

В минувшем сезоне подмосковный клуб под руководством Юрана пробился в РПЛ, заняв второе место в первенстве ФНЛ, а также дошел до финала Кубка страны, где проиграл «Зениту» (0:1).