«Шеффилд» продлил контракт с защитником Бэшемом

По информации источника, новое соглашение 32-летнего защитника с командой рассчитано до 30 июня 2022 года.

Бэшем выступает за «клинков» с лета 2014-го. В минувшем сезоне на счету игрока 42 матча, в которых он отметился одним ассистом.

После возвращения в Английскую Премьер-лигу «Шеффилд» занял девятое место, набрав 54 очка.

Bash - 2022 🚂



Chris Basham has further demonstrated his long-term commitment to the Blades by signing a new contract, which runs until the summer of 2022.