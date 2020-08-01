«Краснодар» предложил поправку, чтобы игрокам в аренде не могли запретить играть против своих клубов

На общем собрании РПЛ, которое состоялось в пятницу, «Краснодар» выступил с предложением внести изменения в регламент, касающиеся участия арендованных игроков в матчах против своих клубов, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, генеральный директор «быков» Владимир Хашиг обратил внимание на то, что некоторые команды РПЛ отдают в аренду большие группы футболистов. По условиям соглашений, эти игроки не могут принимать участия в матчах против клубов, которым принадлежат. «Краснодар» считает, что такая практика нарушает спортивный принцип и предлагает внести в регламент пункт о запрете неучастия арендованных игроков в матче против своей команды.

Добавим, что в первом туре нового сезона РПЛ краснодарцы сыграют 9 августа в гостях против «Уфы».