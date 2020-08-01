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01 августа 14:29
автор: Владислав Корегин

Гунько стал новым главным тренером «Химок»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько был представлен в качестве нового главного тренера «Химок».

– Гунько представили команде, сегодня с ним должен быть подписан контракт, – цитирует министра спорта Московской области Романа Терюшкова «РИА Новости».

Напомним, что 44-летний специалист находился в системе «Спартака» с 2006 года. Тренируя дублирующий состав красно-белых, Гунько трижды побеждал в молодежном первенстве. С марта по май 2014-го он исполнял обязанности главного тренера основной команды – в девяти матчах под его руководством команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

С июня 2018 года Гунько был главным тренером академии «Спартака».

Сегодня, 1 августа, «Химки» официально объявили об уходе Сергея Юрана..

источник: «РИА Новости»
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