«Спартак-2» победил «Чертаново» благодаря дублю Игнатова

Героем встречи стал полузащитник гостей Михаил Игнатов, отличившийся на 51-й и 78-й минутах игры. Хозяева ответили голом хавбека Юрия Завезена (65) с передачи 15-летнего полузащитника Сергея Пиняева, дебютировавшего в профессиональном футболе – он вышел на замену на 64-й минуте.

Отметим, что на матче присутствовал главный тренер «Локомотива» Марко Николич, следивший за игрой Игнатова – ранее стало известно, что 20-летний россиянин может перейти в стан железнодорожников.

В следующем туре обе команды сыграют дома. «Спартак-2» примет московское «Торпедо», а «Чертаново» встретится с «Томью». Игра пройдут 8 августа.

ФНЛ

1-й тур

«Чертаново» (Москва) – «Спартак-2» (Москва) – 1:2 (0:0)

Голы: Завезен, 65 – Игнатов, 51, 78.