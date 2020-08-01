«Какой-то бред». Газизов отреагировал на новость о его причастности к увольнению Юрана из «Химок»

– Мне кажется, это несерьезно, какой-то бред. Мое влияние не может возрасти, а влияние «Спартака» – да, он может и должен стать сильнее. Клуб не находится ни в каких отношениях с «Химками», как и со всеми. Если они захотят взять кого-то в аренду, будем разговаривать, как с другими командами РПЛ и ФНЛ, – цитирует Газизова ТАСС.

Ранее Сергей Юран сообщил, что изменение условий его контракта с «Химками» согласовывался между министром спорта Московской области Романом Терюшковым и Шамилем Газизовым.

Сегодня, 1 августа, пресс-служба подмосковного клуба объявила об уходе Юрана. Его место займет Дмитрий Гунько.