Деспотович стал автором лучшего гола сезона РПЛ (видео)

Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим голом минувшего чемпионата стал мяч, забитый сербским форвардом за «Оренбург» в матче четвертого тура против «Ахмата» (1:2).

Отмечается, что среди номинантов были авторы девяти лучших голов по итогам месяца и трех дополнительно отобранных представителями лиги.

Ранее стало известно, что наставник «Зенита» Сергей Семак стал обладателем награды лучшему тренеру завершившегося сезона российской премьер-лиги, а полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия был признан - лучшим молодым игроком.