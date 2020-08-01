Деспотович стал автором лучшего гола сезона РПЛ (видео)

Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим голом минувшего чемпионата стал мяч, забитый сербским форвардом за «Оренбург» в матче четвертого тура против «Ахмата» (1:2).
Отмечается, что среди номинантов были авторы девяти лучших голов по итогам месяца и трех дополнительно отобранных представителями лиги.
Ранее стало известно, что наставник «Зенита» Сергей Семак стал обладателем награды лучшему тренеру завершившегося сезона российской премьер-лиги, а полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия был признан - лучшим молодым игроком.
Бисиклета Джордже Деспотовича в ворота «Ахмата» стала лучшим голом сезона 2019/20! 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 1, 2020
Лучший гол сезона выбран голосованием представителей РПЛ и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР 📊#ТинькоффРПЛ #ГероиСезона pic.twitter.com/LZfqaDBYc9
источник: РПЛ