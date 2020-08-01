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01 августа 18:56
автор: Владислав Корегин

«Текстильщик» и «Велес» разошлись миром

Матч первого тура Футбольной национальной лиги «Текстильщик» – «Велес» завершился нулевой ничьей.

На протяжении всего матча московский клуб имел преимущество в общем количестве проведенных атак (184-109), ударах в створ (6-3), а также владении мячом (66% – 34%), однако довести дело до победы подопечные Алексея Стукалова не сумели.

Отметим, что на 78-й минуте вышедший на замену во втором тайме защитник ивановского клуба Алексей Губочкин получил прямую красную карточку.

Оба коллектива проведут следующий тур дома – «Текстильщик» примет у себя «СКА-Хабаровск», а «Велес» встретится с «Крыльями Советов».

ФНЛ
1-й тур

«Текстильщик» (Иваново) – «Велес» (Москва) – 0:0
Удаление: Губочкин («Текстильщик»), 78.

источник: «Советский спорт»
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