«Текстильщик» и «Велес» разошлись миром

На протяжении всего матча московский клуб имел преимущество в общем количестве проведенных атак (184-109), ударах в створ (6-3), а также владении мячом (66% – 34%), однако довести дело до победы подопечные Алексея Стукалова не сумели.

Отметим, что на 78-й минуте вышедший на замену во втором тайме защитник ивановского клуба Алексей Губочкин получил прямую красную карточку.

Оба коллектива проведут следующий тур дома – «Текстильщик» примет у себя «СКА-Хабаровск», а «Велес» встретится с «Крыльями Советов».

ФНЛ

1-й тур

«Текстильщик» (Иваново) – «Велес» (Москва) – 0:0

Удаление: Губочкин («Текстильщик»), 78.