Семак прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Зенита»

- Все абсолютно в порядке. В клубе все хорошо, никаких изменений в моей работе нет. Я выкладываюсь на 100% каждый день, а что будет через год, никто не знает, - рассказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ранее спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта опроверг слухи о конфликте с Семаком.

Напомним, что Семак возглавляет сине-бело-голубых с мая 2018 года. Под его руководством команда из Санкт-Петербурга дважды подряд выиграла чемпионат России, а в этом году оформила золотой дубль, завоевав также Кубок страны.