«Волгарь» уверенно победил «Краснодар-2»

Хозяева открыли счет на исходе первого тайма – на 45-й минуте защитник Роман Локтионов реализовал 11-метровый удар. Второй гол забил нападающий Артем Погосов (59), откликнувшийся на передачу Алексея Бердникова. Точку в матче поставил форвард Виктор Сергеев, отметившийся забитым мячом на 86-й минуте.

В следующем туре астраханцы сыграют в гостях с «Балтикой», а краснодарский клуб дома примет «Факел». Обе встречи пройдут 8 августа.

ФНЛ

1-й тур

«Волгарь» (Астрахань) – «Краснодар-2» – 2:0 (1:0)

Голы: Локтионов, 45 (с пенальти). Погосов, 59. Сергеев, 86.