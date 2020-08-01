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01 августа 19:59
автор: Владислав Корегин

«Волгарь» уверенно победил «Краснодар-2»

Матч первого тура Футбольной национальной лиги, в котором встречались «Волгарь» и «Краснодар-2», завершился победой астраханской команды со счетом 3:0.

Хозяева открыли счет на исходе первого тайма – на 45-й минуте защитник Роман Локтионов реализовал 11-метровый удар. Второй гол забил нападающий Артем Погосов (59), откликнувшийся на передачу Алексея Бердникова. Точку в матче поставил форвард Виктор Сергеев, отметившийся забитым мячом на 86-й минуте.

В следующем туре астраханцы сыграют в гостях с «Балтикой», а краснодарский клуб дома примет «Факел». Обе встречи пройдут 8 августа.

ФНЛ
1-й тур

«Волгарь» (Астрахань) – «Краснодар-2» – 2:0 (1:0)
Голы: Локтионов, 45 (с пенальти). Погосов, 59. Сергеев, 86.

источник: «Советский спорт»
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