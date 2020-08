В составе римского клуба голом отметился нападающий Чиро Иммобиле, для которого этот мяч стал 36-м в этом чемпионате.

Таким образом, 30-летний форвард повторил достижение Гонсало Игуаина, забившего 36 голов в сезоне-2015/16.

36 - Ciro #Immobile has scored 36 goals in #SerieA this season, equalling the record of goals scored in a single Serie A campaign set by Gonzalo #Higuain in 2015-16. Legendary.#NapoliLazio pic.twitter.com/0aZW4D0jtJ