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02 августа 12:23
автор: Юрий Нечаев

Защитник Терентьев покидает «Уфу»

Команды РПЛ продолжают подготовку к новому сезону.

ФК «Уфа» объявил о том, что защитник Денис Терентьев покидает команду.

Футболист, права на которого принадлежат «Зениту», выступал за уфимский клуб на правах аренды.

В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 12 матчах за «Уфу» и отметился одним забитым голом.

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