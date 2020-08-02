Защитник Терентьев покидает «Уфу»

ФК «Уфа» объявил о том, что защитник Денис Терентьев покидает команду.

Футболист, права на которого принадлежат «Зениту», выступал за уфимский клуб на правах аренды.

Завершился срок соглашения между ФК «Уфа» и «Зенитом» об аренде Дениса Терентьева.



Зашитник перешел в нашу команду в прошлом году, за это время провел 12 матчей и забил 1 гол за ФК «Уфа».



«Уфа» благодарит Дениса за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры! pic.twitter.com/2r5TfAhTYw — ФК УФА (@UfaFc) August 2, 2020

В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 12 матчах за «Уфу» и отметился одним забитым голом.