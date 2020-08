Нападающий Мэйсон Гринвуд признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» по итогам июля, сообщает пресс-служба манкунианцев.

A magic month for Mason 💫



A big well done from everyone at #MUFC, @MasonGreenwood! ❤️ pic.twitter.com/vwYAr5Jlgx